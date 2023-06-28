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НовостиОбщество28 июня 2023 8:49

В Суворове открылся пожарно-спасательный стадион

На мероприятии спасатели прошли ряд испытаний
Михаил КОРЕНЮГИН
В Суворове открылся пожарно-спасательный стадиона

В Суворове открылся пожарно-спасательный стадиона

Фото: материалы пресс-служб

В Суворове состоялось открытие пожарно-спасательный стадиона, на котором присутствовали школьники, представители администрации, а также жители района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На торжественном мероприятии сотрудники суворовского пожарно-спасательного гарнизона продемонстрировали обмундирование пожарных и выезд подразделений по тревоге.

Кроме того, они прошли испытания на огненных и 100-метровых полосах препятствий, а также поднялись до 4-го этажа учебной башни с помощью штурмовых и трёхколенных лестниц.

Гости смогли увидеть, как пожарные подают огнетушащие средства на высоту с помощью различных комбинаций рукавов и пожарных стволов, как спасатели проводят аварийно-спасательные работы при дорожно-транспортных происшествиях, а также познакомиться со специальным рабочим оборудованием.