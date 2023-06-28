В тульском магазине «Маяк» обнаружили просроченную скумбрию и мясо без маркировки Фото: материалы пресс-служб

В магазине «Маяк», расположенном на улице Вяземской в Туле, продавали просроченную скумбрию и мясо неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в отделе охлаждённой продукции находилась скумбрия атлантическая без головы холодного копчения с истекшим сроком годности (1,1 кг), свинина на кости охлажденная без маркировки, содержащей информацию о дате изготовления, сроке годности, изготовителе и условиях хранения (33,1 кг) и сыр Чечил копченый «Балык» без маркировки (0,3 кг).

В данный момент вся продукция не отвечающая требованиям законодательства, снята с реализации и утилизирована.

Также в отношении директора магазина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.