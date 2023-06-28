Ремонт на проспекте Ленина в Туле закончат до 1 сентября Фото: материалы пресс-служб

27 июня на оперативном совещании в региональном правительстве обсудили вопрос о ремонте главной транспортной магистрали города.

Так, комплексный ремонт ведется на участке от улицы Генарала Магелова до улицы Циолковского. Общая протяженность составляет 2,91 км. Строительная готовность объекта более 30%.

Глава администрации города подчеркнул, что все работы выполняются согласно предусмотренному графику. В связи с закрытием проспекта возникали автомобильные заторы, но это было необходимо, поскольку дорожное покрытие полностью восстанавливалось.

Также было объявлено, что полосы для движения на проспекте Ленина полностью откроют до 10 июля, а окончательная сдача ремонтных работ запланирована на 1 сентября.