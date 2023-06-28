В Щекино произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля Фото: соцсети

В Щекино на пересечении улиц Советской и Болдина утром 28 июня произошло ДТП. Там примерно в 6:54 столкнулись автобус и автомобиль Kia. Видео с происшествием появилось в социальных сетях.

По информации территориального центра медицины катастроф, на место аварии незамедлительно была направлена ближайшая бригада скорой помощи. Медики прибыли через 6 минут.

В результате ДТП пострадал 32-летний водитель легкового автомобиля. Его госпитализировали в больницу с травмой головы.