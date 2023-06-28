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НовостиПроисшествия28 июня 2023 7:24

Во время пожара на улице Макарнеко в Туле пострадал 59-летний мужчина

На происшествие приехали 24 человек и 7 единицы техники
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара на улице Макарнеко в Туле пострадал 59-летний мужчина

Во время пожара на улице Макарнеко в Туле пострадал 59-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

27 июня в 20:14 в многоквартирном жилом доме на улице Макаренко в Туле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 24 человек и 7 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 4 минут. В результате пожара пострадал 59-летний мужчина. Он отравился продуктами горения.

Также в квартире сгорели постельные принадлежности, а одна из комнат закоптилась по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.