В Туле на улице Октябрьской приступили к обновлению газонов по новой технологии Фото: материалы пресс-служб

27 июня в Туле на улице Октябрьской стартовали работы по посеву газонной травы. Ранее вдоль магистральной улицы была проведена замена и планировка грунта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Траву, как и на проспекте Ленина и Красноармейском проспекте, сеют методом гидропосева с помощью специального прибора. В него заполняют состав из воды, удобрений, мульчирующего материала с природным красителем и семян. Первые всходы появляются на 5-7 сутки после гидропосева. В течение 2-3 недель всходит основная масса семян.

После работы по обновлению газонов проведут на улицах Мосина и Советской. Общая площадь тульских газонов, которые приведут в порядок в этом сезоне, составит более 36 000 квадратных метров. На август запланированы 10 объектов площадью около 16 500 квадратных метров.