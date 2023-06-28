В Туле на Красноармейском проспекте автомобиль Volkswagen сбил 50-летнего мужчину Фото: соцсети

В Туле на Красноармейском проспекте вечером 27 июня произошло ДТП. Там примерно в 21:50 легковой автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 27-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Golf, сбил 50-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пострадавшего пешехода госпитализировали в больницу с различными травмами.