С 27 по 28 июня в Пролетарском округе Тулы ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Пролетарском округе Тулы в период проведения массовых мероприятий, приуроченных к празднованию религиозного праздника Курбан Байрам, в целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничат движения транспорта.

Так, с 23:00 27 июня до 7:00 28 июня по улице Кутузова на участке от улицы Чаплыгина до улицы Академика Бардина и по улице Металлургов на участке от улицы Чаплыгина до улицы Академика Бардина запретят остановку и стоянку всех видов транспорта.

Также с 4:00 до 7:00 28 июня по улице Чаплыгина на участке от улицы Кутузова до улицы Металлургов и по улице Академика Бардина на участке от улицы Кутузова до улицы Металлургов ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского общественного.

Также на период проведения мероприятий выпуск автобусов №5, 7, 24, 28, 102 и 138 на маршруты регулярных перевозок будет осуществляться в полном объем.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.