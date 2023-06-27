В Кимовском районе автомобиль «ВАЗ» перевернулся в кювет и загорелся Фото: материалы пресс-служб

В Кимовском районе на 9-ом километре автодороги «Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты – автоподъезд к н. п. Молоденки» днем 26 июня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.

Так, 64-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21074», совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. После этого произошло возгорание транспортного средства.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия.