В Туле на Ряжском вокзале сотрудники полиции задержали мужчину с наркотиками Фото: материалы пресс-служб

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «ДОЗА» сотрудники полиции на 298 км станции Тула-3 задержали 44-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения.

Гражданина доставили в дежурную часть, где при личном досмотре у него обнаружили и изъяли сверток с наркотической массой. Данное вещество оказалось метадоном общей массой 0,27 грамма.

По словам злоумышленника, наркотик он приобрёл бесконтактным способом через тайник-закладку для личного употребления.

В данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере). Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке