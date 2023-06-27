В Щекинском районе мужчина украл бортовой компьютер, автомагнитолу и сабвуфер из автомобиля

В Щекинском районе мужчина украл бортовой компьютер, автомагнитола и сабвуфер из автомобиля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Щекинском районе с заявлением обратился 18-летний молодой человек. Из незапертого автомобиля Lada Granta, припаркованного у дома по месту жительства, украли бортовой компьютер, автомагнитола и сабвуфер.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался 24-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.