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НовостиПроисшествия27 июня 2023 13:43

В Кимовском районе пьяная автоледи на машине Ford насмерть сбила 31-летнюю женщину

ДТП произошло поздно вечером 26 июня в селе Краснополье
Михаил КОРЕНЮГИН
В Кимовском районе пьяная автоледи на машине Ford насмерть сбила 31-летнюю женщину

В Кимовском районе пьяная автоледи на машине Ford насмерть сбила 31-летнюю женщину

Фото: материалы пресс-служб

В селе Краснополье Кимовского района Тульской области поздно вечером 26 июня произошло ДТП. Там примерно в 23:20 автомобиль Ford насмерть сбил женщину. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 49-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,573 мг/л) и управляя автомобилем Ford Maverick, при выезде задним ходом с прилегающей территории 31-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части без световозвращающих элементов в темное время суток.

В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте происшествия от полученных травм.