В Кимовском районе пьяная автоледи на машине Ford насмерть сбила 31-летнюю женщину Фото: материалы пресс-служб

В селе Краснополье Кимовского района Тульской области поздно вечером 26 июня произошло ДТП. Там примерно в 23:20 автомобиль Ford насмерть сбил женщину. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 49-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,573 мг/л) и управляя автомобилем Ford Maverick, при выезде задним ходом с прилегающей территории 31-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части без световозвращающих элементов в темное время суток.

В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте происшествия от полученных травм.