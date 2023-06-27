В Туле на улице Калинина автомобиль Renault сбил 17-летнего велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Калинина днем 26 июня произошло ДТП. Там примерно в 15:36 автомобиль Renault сбил велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 61-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Megane, при повороте налево не предоставил преимущества в движении 17-летнему юноше, который двигался по краю проезжей части на велосипеде.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.