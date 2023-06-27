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НовостиОбщество27 июня 2023 13:01

Зооуголок Центрального парка Тулы пополнился тремя маленькими косулями

Новорождённым скоро исполнится месяц
Михаил КОРЕНЮГИН
Зооуголок Центрального парка Тулы пополнился тремя маленькими косулями

Зооуголок Центрального парка Тулы пополнился тремя маленькими косулями

Фото: материалы пресс-служб

В июне 2023 года в зооуголке Центрального парка Тулы появились трое маленьких косулят. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».

Два малыша родились у косули по кличке Боня, которую спасли два года назад. В этом году она впервые стала мамой. Новорождённым скоро исполнится месяц и они достаточно окрепли, что питаться зелеными листочками и травой. Косулят назвали Шурочка и Соня.

Третью малышку в зооуголок передали сотрудники департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. Косулю нашли в поле, когда ей было предположительно две недели. Именно поэтому кроху назвали Полей.