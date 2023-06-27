Зооуголок Центрального парка Тулы пополнился тремя маленькими косулями Фото: материалы пресс-служб

В июне 2023 года в зооуголке Центрального парка Тулы появились трое маленьких косулят. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».

Два малыша родились у косули по кличке Боня, которую спасли два года назад. В этом году она впервые стала мамой. Новорождённым скоро исполнится месяц и они достаточно окрепли, что питаться зелеными листочками и травой. Косулят назвали Шурочка и Соня.

Третью малышку в зооуголок передали сотрудники департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. Косулю нашли в поле, когда ей было предположительно две недели. Именно поэтому кроху назвали Полей.