В ДТП на трассе в Воловском районе пострадали три человека Фото: материалы пресс-служб

В Воловском районе на 266-ом километре автодороги М-4 «Дон» рано утром 26 июня произошло ДТП. Там автомобиль Lancia перевернулся на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 62-летний мужчина, управляя автомобилем Lancia Kappa с прицепом ММЗ 810210, не справился с управлением транспортным средством и совершил опрокидывание на проезжей части, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель легковушки, которому оказали медицинскую помощь и отпустили домой, и два пассажира — 21-летняя девушка и 13-летний мальчик. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.