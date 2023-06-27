Администрацию города Липки и поселка Комсомольский в Киреевском районе обязали повысить качество воды Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, Киреевская межрайонная прокуратура по обращениям жителей города Липки и поселка Комсомольский Киреевского района Тульской области провела проверку.

Было установлено, что питьевая вода населению указанных населенных пунктов подается ненадлежащего качества – в ней выявлено превышение химических показателей по жесткости и не соответствует гигиеническим нормативам.

С целью защиты прав потребителей межрайонная прокуратура внесла главе администрации муниципального образования представление и направила в суд исковое заявление. Суд обязал орган местного самоуправления принять меры по обеспечению потребителей населенных пунктов качественной питьевой водой. Глава администрации привлечен к ответственности по ч. 6.3 КОАП РФ.