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НовостиОбщество27 июня 2023 13:35

В Тульской области обнаружили 3,5 тысяч пачек немаркированного табака

Весь он предназначался для продажи
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области обнаружили 3,5 тысяч пачек немаркированного табака

В Тульской области обнаружили 3,5 тысяч пачек немаркированного табака

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

59-летний индивидуальный предприниматель из Щекинского района, осуществляющий розничную торговлю табачными изделиями, приобрел немаркированную акцизными марками Российской Федерации табачную продукцию иностранного производства в количестве более 3,5 тысяч пачек с целью их дальнейшей реализации в специализированном магазине в городе Советске.

В ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и изъята незаконная табачная продукция общей стоимостью свыше 416 тысяч рублей.

Прокурор города Щекино утвердил обвинительное заключение по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, уголовное дело направлено в Щекинский межрайонный суд Тульской области.