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НовостиПроисшествия27 июня 2023 14:02

Убил собственную мать, но вызвал скорую: семейная драма в Донском Тульской области

Теперь мужчина осужден за причинение тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшем ее смерть
Игорь КОПЫТОВ
Убил собственную мать, но вызвал скорую: семейная драма в Донском Тульской области

Убил собственную мать, но вызвал скорую: семейная драма в Донском Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ночь со 2 на 3 января 2023 года ранее не судимый 27-летний житель Донского, находясь в квартире по месту жительства совместно со своей 55-летней матерью, после того, как женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оскорбила его нецензурной бранью, избил родственницу и ушел в свою комнату.

Обнаружив ночью мать на диване без признаков жизни, злоумышленник вызвал скорую помощь. Однако исправить ситуацию было уже невозможно.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил по ч. 4 ст. 111 УК РФ дончанина к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.