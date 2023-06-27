В Киреевском районе Тульской области обнаружено несколько детских городков, опасных для использования Фото: материалы пресс-служб

Так, были проверены Болохово, Липки, поселки Шварцевский, Приупский, Красноярский, Бородинский, Богучаровский, Дедилово.

Установлены многочисленные нарушения требований безопасности. Так, на отдельных площадках обнаружены незакрепленные элементы оборудования (в том числе спортивные ворота) с острыми концами или кромками, со сколами сидений каруселей, отсутствовало ударопоглощающее покрытие, сидения на качелях, урны. Также на двух детских игровых площадках организованы несанкционированные свалки автомобильных шин.

Кроме этого, проверкой выявлены бесхозные детские игровые площадки, не поставленные на баланс администраций муниципальных образований.

С целью устранения выявленных нарушений межрайонная прокуратура внесла 21 представление местным администрациям, возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Сейчас устранение нарушений находится на контроле Киреевской межрайонной прокуратуры.