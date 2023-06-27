В Тульской области в ходе операции «Нелегал-2023» депортировали 25 иностранцев Фото: соцсети

Спецоперация проходила в Тульской области с 19 по 25 июня. Были выявлены 431 правонарушение в сфере миграции. Среди наиболее часто встречающихся - нарушения правил въезда, выезда и пребывания – 270. В два раза меньше - нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности – 112 и нарушения правил привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан – 49.

Принято 71 решение об административном выдворении иностранцев за пределы России, из них 20 – с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД. Выдворили за пределы страны 19 человек, а шестерых депортировали.

Выявлены и 17 случаев фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, по которым возбуждены уже уголовные дела.