Туляки могут принять участие в съемках краеведческого виеопроекта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Филиал Исторического музея в Туле начал съемки второго сезона видеопроекта «Пятницкая — Металлистов. Дома и их обитатели». К участию приглашаются жители города, чья биография связана с улицей Металлистов.

Серии первого сезона - 14 четырехминутных роликов - выходили на страницах филиала ГИМ в социальных сетях. Рассказчиками вместе с сотрудниками музея стали тульские краеведы.

Цель проекта «Пятницкая — Металлистов. Дома и их обитатели» — опираясь на исторические факты, рассказать о зданиях улицы, их обитателях и владельцах, менявшихся неоднократно, церквях, разрушенных и продолжающих принимать прихожан, знаковых событиях.