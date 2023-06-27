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НовостиОбщество27 июня 2023 10:21

Туляки могут принять участие в съемках краеведческого виеопроекта

Это короткие рассказы о домах и событиях, происходивших или связанных с улицей, формирующей первый в России Музейный квартал
Игорь КОПЫТОВ
Туляки могут принять участие в съемках краеведческого виеопроекта

Туляки могут принять участие в съемках краеведческого виеопроекта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Филиал Исторического музея в Туле начал съемки второго сезона видеопроекта «Пятницкая — Металлистов. Дома и их обитатели». К участию приглашаются жители города, чья биография связана с улицей Металлистов.

Серии первого сезона - 14 четырехминутных роликов - выходили на страницах филиала ГИМ в социальных сетях. Рассказчиками вместе с сотрудниками музея стали тульские краеведы.

Цель проекта «Пятницкая — Металлистов. Дома и их обитатели» — опираясь на исторические факты, рассказать о зданиях улицы, их обитателях и владельцах, менявшихся неоднократно, церквях, разрушенных и продолжающих принимать прихожан, знаковых событиях.