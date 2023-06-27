В Туле сотрудники полиции выявили 431 правонарушение в сфере миграции

В Туле сотрудники полиции выявили 431 правонарушение в ходе операции «Нелегал-2023» Фото: материалы пресс-служб

В ходе операции «Нелегал-2023», которая проходила в Тулей, сотрудники полиции выявили 431 правонарушение в сфере миграции: 270 из-за нарушения правил въезда, выезда и пребывания, 112 из-за нарушения порядка трудовой деятельности и 49 — из-за несоблюдения правил привлечения к трудовой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Так, за время проведения рейда было принято 71 решение об административном выдворении иностранцев за пределы России, из них 20 – с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД. Фактически выдворено за пределы Российской Федерации 19 человек, депортировано – 6, а 26 иностранным гражданам запрещен въезд на территорию РФ.

Помимо этого, зарегистрировано 17 материалов проверок по фактам фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Возбуждены и расследуется уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.322.1 УК РФ и ст.322.3 УК РФ.