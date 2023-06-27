В Тульской области бывшую начальницу отдела судебных приставов оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за получение взятки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывшая начальница отдела судебных приставов в Туле признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Установлено, что 27 ноября 2023 года начальник отдела - старший судебный пристав ОСП Центрального округа Тулы УФССП России по Тульской области получила от посредника взятку в размере 60 тысяч рублей за незаконное снятие ареста с автомобиля.

Кроме того, в период с 29 июня по 30 июня 2022 года 33-летняя подсудимая неоднократно давала судебным приставам-исполнителям указания о составлении административных протоколов в отношении должников, которые ничего не нарушали. В результате было внесено 103 постановления по делу об административном правонарушении, производства по которым в данный момент прекращены.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в размере 2,5 миллионов рублей. Также в течение 4 лет ей запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с функциями представителя власти и огранизационно-распорядительными полномочиями.