В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 295 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 19 по 25 июня, с укусами клещей за медицинской помощью обратилось 295 человек, 93 их них — дети. Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (37%), на территории садово-огородных товариществ (36%), при посещении лесов (5%) и других территорий (22%). Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 2260 случаев присасывания клещей к людям, в том числе 624 случая у детей. Факты укусов насекомых выявлены во всех района Тульской области. Помимо этого, зарегистрировано 9 завозных случаев, при посещении жителями Тверской, Московской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Рязанской и Владимирской областей, а также Ставропольского края, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

За период мониторинга исследовано 1656 клещей, снятых с людей и взятых из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями составляет 10,2% (ниже среднемноголетнего уровня на 22,1%), анаплазмой — 4,4% (выше среднемноголетнего уровня на 5%), а эрлихиями– 0,1% (находится в пределах среднемноголетнего уровня). Также в 2023 году зарегистрированы 4 случая заболевания населения клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).