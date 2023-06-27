С начала купального сезона в 2023 году в Тульской области утонули 11 человек
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
С начала купального сезона в 2023 году в Тульской области утонули 11 человек, среди которых был один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.
Так, по каждому факту такой гибели следственным отделом проводятся проверки, в ходе которых устанавливаются все объективные обстоятельства и причины.
В связи с этим следственное управление по Тульской области напоминает о правилах безопасности для сохранения жизни и здоровья:
- купаться только на оборудованных пляжах;
- не пытаться заплывать слишком далеко или нырять под воду;
- не стоит использовать надувные матрасы и круги;
- играя друг с другом в воде, не делайте никаких захватов и удерживаний;
- ни в коем случае не приближаться к лодкам.
Также следует помнить, что при длительном нахождении в воде и переохлаждении могут начаться судороги Поэтому важно не переоценивать свои силы.