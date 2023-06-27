С начала купального сезона в 2023 году в Тульской области утонули 11 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С начала купального сезона в 2023 году в Тульской области утонули 11 человек, среди которых был один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Так, по каждому факту такой гибели следственным отделом проводятся проверки, в ходе которых устанавливаются все объективные обстоятельства и причины.

В связи с этим следственное управление по Тульской области напоминает о правилах безопасности для сохранения жизни и здоровья:

- купаться только на оборудованных пляжах;

- не пытаться заплывать слишком далеко или нырять под воду;

- не стоит использовать надувные матрасы и круги;

- играя друг с другом в воде, не делайте никаких захватов и удерживаний;

- ни в коем случае не приближаться к лодкам.

Также следует помнить, что при длительном нахождении в воде и переохлаждении могут начаться судороги Поэтому важно не переоценивать свои силы.