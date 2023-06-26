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НовостиСпорт26 июня 2023 14:23

Тульский спортсмен стал победителем Всероссийских соревнований по боксу

В ходе турнира Джамбулат Бижамов провёл четыре боя
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский спортсмен стал победителем Всероссийских соревнований по боксу

Тульский спортсмен стал победителем Всероссийских соревнований по боксу

Фото: материалы пресс-служб

В Республике Дагестан завершились XXI Всероссийские соревнования по боксу памяти мастера спорта СССР Гаджимурада Гамзаева.

По информации регионального министерства спорта, тульский спортсмен Джамбулат Бижамов одержал победу в финальном поединке и стал победителем турнира.

Всего в ходе соревнований он провёл четыре боя. Джамбулат победил одного спортсмена из Запорожской области и троих из Республики Дагестан.