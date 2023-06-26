Тульский спортсмен стал победителем Всероссийских соревнований по боксу
Фото: материалы пресс-служб
В Республике Дагестан завершились XXI Всероссийские соревнования по боксу памяти мастера спорта СССР Гаджимурада Гамзаева.
По информации регионального министерства спорта, тульский спортсмен Джамбулат Бижамов одержал победу в финальном поединке и стал победителем турнира.
Всего в ходе соревнований он провёл четыре боя. Джамбулат победил одного спортсмена из Запорожской области и троих из Республики Дагестан.