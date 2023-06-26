Жителя Новомосковска оштрафовали на 50 тысяч рублей за попытку продать нож Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Новомосковске, признан виновным в незаконном сбыте холодного оружия. Об этом сообщает пресс-служба тульской транспортной прокуратуры.

Установлено, что несколько лет назад 40-летний обвиняемый собирал грибы и нашел нож, на котором не было каких-либо опознавательных знаков, поэтому он решил оставить его себе.

В марте 2023 года у мужчины начали финансовые проблемы. Он вспомнил о своей находке и решил продать нож в интернете. Покупатель нашелся очень быстро.

Они договорились встретиться на вокзале железнодорожной станции «Новомосковск-1», однако, когда сделка завершилась, сбытчика холодного оружия задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.