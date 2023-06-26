В Тульской области пьяный водитель автомобиля Kia устроил ДТП с тремя пострадавшими Фото: материалы пресс-служб

В Алексинском районе на улице Городская дорога днем 25 июня произошло ДТП. Там примерно в 14:15 столкнулись Kia и «ВАЗ». Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 83-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил столкновение с попутным автомобилем Kia Sportage, за рулем которого находился 57-летний мужчина, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ» - 71-летняя и 51-летняя женщины. Им оказали медицинскую помощь на месте, после чего отпустили домой.

На момент происшествия водитель транспортного средства Kia находился в состоянии алкогольного опьянения (1,701 мг/л).