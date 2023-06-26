В ДТП в Белевском районе пострадали два пассажира автомобиля «ВАЗ» Фото: материалы пресс-служб

В Белевском районе на 94-ом километре автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» вечером 24 июня произошло ДТП. Там примерно в 23:10 столкнулись два автомобиля «ВАЗ». Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 48-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2106», осуществил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21140», за рулем которого находился 29-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля «ВАЗ 21140» - 49-летняя женщина и 5-летняя девочка. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.

Водитель автомобиля «ВАЗ 2106» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.