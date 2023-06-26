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НовостиОбщество26 июня 2023 13:03

В Киреевском районе ликвидировали пять несанкционированных свалок

Главе администрации муниципального образования было внесено представление
Михаил КОРЕНЮГИН
В Киреевском районе ликвидировали пять несанкционированных свалок

В Киреевском районе ликвидировали пять несанкционированных свалок

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об отходах производства и потребления в Киреевском районе.

Установлено, что в городе Липки на пересечении улиц Советской и Шоссейной образовались пять стихийных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов и строительного мусора.

С целью устранения нарушений права местных жителей на проживание в благоприятной экологической обстановки прокуратура района внесла главе администрации муниципального образования представление, по результатам рассмотрения которого несанкционированные свалки ликвидированы.

Также одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.