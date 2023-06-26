В Киреевском районе ликвидировали пять несанкционированных свалок
Фото: материалы пресс-служб
Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об отходах производства и потребления в Киреевском районе.
Установлено, что в городе Липки на пересечении улиц Советской и Шоссейной образовались пять стихийных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов и строительного мусора.
С целью устранения нарушений права местных жителей на проживание в благоприятной экологической обстановки прокуратура района внесла главе администрации муниципального образования представление, по результатам рассмотрения которого несанкционированные свалки ликвидированы.
Также одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.