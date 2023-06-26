В Туле на улице Пирогова закрыли пять кафе за санитарные нарушения Фото: Архив "КП"

В Туле Роспотребнадзор закрыл пять кафе на улице Пирогова за санитарные нарушения. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Так, в кафе «Плов-Центр», расположенном на улице Пирогова, дом №8, установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, обработке столовой и кухонной посуды и инвентаря, хранению упаковочных материалов для реализации готовой продукции на вынос. Также в общепите не контролировали качество и безопасность продукции, использовали сырье без сопроводительных документов, данных о дате изготовления и сроке годности. В связи с этим с производства снято 14 кг пищевой продукции.

Аналогичные нарушения были найдены в кафе «Дастархан», расположенном на улице Пирогово, дом №22б, и в кафе «Байсун», расположенном на улице Пирогова, дом №10а. В первом общепите сняли с производства 19,6 килограмм мясных полуфабрикатов, а во втором — 20 килограммов пищевой продукции.

В организации общественного питания «Ташкент», расположенной на улице Пирогова, дом №12, не осуществлялся производственный контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции. Для изготовления кулинарной продукции допускалось использование продовольственного сырья без товаросопроводительных документов, данных об изготовителе и сроке годности. С производства сняли 15 кг пищевой продукции.

В кафе «Берлога», расположенном на улице Пирогова, дом №8, установлены грубые нарушения к содержанию помещений, оборудования и инвентаря. Для изготовления кулинарной продукции допускалось использование продовольственного сырья без товаросопроводительных документов, данных об изготовителе и сроке годности. С производства сняли 12 кг мясных полуфабрикатов.

В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний работа заведений общественного питания была приостановлена. Вопрос о запрете деятельности кафе будет решать суд.