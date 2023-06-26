В Туле суд вынес приговор мошенникам, похитившим 14 млн рублей во время пандемии Фото: материалы пресс-служб

Шесть участников преступного сообщества, признаны виновными по чч. 2, 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Установлено, что с 2019 по 2021 год неизвестный организовал преступное сообщество на территории России, участники которого собирали деньги в качестве благотворительной помощи.

На протяжении двух лет подсудимые отправляли на электронную почту юридических лиц подложные документы от имени органов власти о необходимости оказания благотворительной помощи и закупки вакцины для борьбы с COVID-19.

Люди отправляли на счета мошенников деньги и думали, что оказывают благотворительную помощь. Похищенные путем обмана денежные средства злоумышленники переводили на подконтрольные им фирмы.

Жертвами мошенников стали 47 юридических лиц. Общая сумма ущерба составила больше 14 миллионов рублей.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 7 лет 5 месяцев до 15 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.