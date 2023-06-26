В ДТП на трассе в Веневском районе пострадали двое детей

В ДТП на трассе в Веневском районе пострадали 12-летний мальчик и 5-летняя девочка Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе на 660-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» днем 24 июня произошло ДТП. Там примерно в 14:30 столкнуись Renault и Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 61-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Duster, перед разворотом не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touran, за рулем которого находился 37-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля Renault - 12-летний мальчик и 5-летняя девочка. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.