В Туле на улице Демонстрации 40-летний мужчина ограбил магазин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратилась сотрудница одного из сетевых магазинов города. Из торгового помещения, расположенного по улице Демонстрации, неизвестный открыто похитил товары различного наименования.

Благодаря просмотру записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 40-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).