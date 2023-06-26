Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2023 11:19

В Туле на улице Кутузова грузовой автомобиль Ford сбил 10-летнего мальчика

Пострадавшему пешеходу оказали медицинскую помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Кутузова грузовой автомобиль Ford сбил 10-летнего мальчика

В Туле на улице Кутузова грузовой автомобиль Ford сбил 10-летнего мальчика

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Кутузова вечером 23 июня произошло ДТП. Там примерно в 18:50 грузовой автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 43-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Transit, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть автомобильной дороги вне регулируемого пешеходного пешехода, в зоне его видимости, слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадал юный пешеход. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.