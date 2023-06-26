В Туле на улице Кутузова грузовой автомобиль Ford сбил 10-летнего мальчика Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Кутузова вечером 23 июня произошло ДТП. Там примерно в 18:50 грузовой автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 43-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Transit, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть автомобильной дороги вне регулируемого пешеходного пешехода, в зоне его видимости, слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадал юный пешеход. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.