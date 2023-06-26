Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2023 10:16

На 84 ложных вызова выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю

На территории региона было зарегистрировано 25 пожаров
Михаил КОРЕНЮГИН
На 84 ложных вызова выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю

На 84 ложных вызова выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 19 по 25 июня пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлено 953 выезда, - сообщают в ведомстве. При этом 84 из них оказались ложными.

За этот промежуток времени на территории региона было зарегистрировано 25 пожаров, в которых пострадал один человек.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 27 раз.