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НовостиПроисшествия26 июня 2023 9:55

В Алексинском районе автомобиль «ВАЗ» врезался в дерево и загорелся

В результате ДТП погиб водитель легковушки
Михаил КОРЕНЮГИН
В Алексинском районе автомобиль «ВАЗ» врезался в дерево и загорелся

В Алексинском районе автомобиль «ВАЗ» врезался в дерево и загорелся

Фото: материалы пресс-служб

В Алексинком районе на 5-ом километре автодороги «Ботня-Абрютино-Бунырево» утром 23 июня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.

Так, 46-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21103», совершил съезд в левую по ходу движения лесопосадку и врезался в дерево. После этого произошло возгорание транспортного средства.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия.