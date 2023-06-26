В Киреевском районе пьяный водитель автомобиль «ВАЗ» врезался в металлический забор Фото: материалы пресс-служб

В селе Новое на улице Центральной Киреевского района днем 23 июня произошло ДТП. Там примерно в 15:20 автомобиль «ВАЗ» врезался в забор. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 51-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,336 мг/л) и управляя автомобилем «ВАЗ 21113», совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующем наездом на металлический забор, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадавшего водитель легковушки госпитализировали в больницу с различными травмами. В момент происшествия он не был пристегнут ремнем безопасности.