В Туле на Красноармейском проспекте велосипедист попал под колеса автомобиля и уехал с места ДТП Фото: соцсети

В Туле на Красноармейском проспекте мужчина, управляя велосипедом, попал под колеса автомобиля, извинился и уехал с места ДТП. Видео с инцидентом выложили в социальных сетях.

На записи видно, что велосипедист перестраивался в крайнюю правую полосу и столкнулся с автомобилем. Пострадавший упал на асфальт и схватился за живот, однако после встал, отряхнулся, жестами показал водителю, что извиняется, сел на велосипед и уехал.

В социальных сетях мужчину уже прозвали «терминатором».