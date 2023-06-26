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НовостиОбщество26 июня 2023 8:29

Более 70 туляков проверили здоровье на мероприятии в Центральном парке

Мероприятия прошли в рамках акции «Движение к здоровью»
Игорь КОПЫТОВ
Более 70 туляков проверили здоровье на мероприятии в Центральном парке

Более 70 туляков проверили здоровье на мероприятии в Центральном парке

Фото: материалы пресс-служб

Жители Тулы смогли бесплатно проверить здоровье в Белоусовском парке. В рамках акции пациенты смогли пройти экспресс-анализ на глюкозу, скрининг сердца, аутофлуоресцентную стоматоскопию и дерматоскопию для ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний полости рта и кожи, динамометрию, а также измерить артериальное давление.

Всех участников акции проконсультировали врачи - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения по Тульской области.