Более 70 туляков проверили здоровье на мероприятии в Центральном парке Фото: материалы пресс-служб

Жители Тулы смогли бесплатно проверить здоровье в Белоусовском парке. В рамках акции пациенты смогли пройти экспресс-анализ на глюкозу, скрининг сердца, аутофлуоресцентную стоматоскопию и дерматоскопию для ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний полости рта и кожи, динамометрию, а также измерить артериальное давление.

Всех участников акции проконсультировали врачи - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения по Тульской области.