Сегодня, 26 июня, на проспекте Ленина временно ограничат остановку «Ул. Станиславского» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

26 июня в период с 05:00 до 22:00 на проспекте Ленина по направлению движения в сторону ул. Советской подъезд к остановочному пункту «ул. Станиславского» будет ограничен.

Посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановочных пунктах «Площадь Победы» и «ул. Мира», а также трамвайных остановках «ул. Болдина» и «ул. Станиславского».

Администрация города Тулы приносит извинения за временные неудобства и просит заранее планировать маршрут.