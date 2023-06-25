Знаменитому свинохвостому макаку из Тульского экзотариума исполняется 30 лет Фото: материалы пресс-служб

Круглая дата приходится на понедельник, 26 июня. Макак родился в Харьковском зоопарке в 1993 году, а потом перевезли в Тулу.

Для посетителей в честь Дня рождения Министра со среды по субботу будет работать «Приемная Министра в Министерстве Обезьяньих Дел».

Каждый день на старо экспозиции в 12:00 всех посетителей ждут «обезьяньи» игры, и мастер-классы, тематическая мини-экскурсия. Также можно подать самому Министру заявление, поздравление или жалобу, а также подарить ему любые овощи или фрукты.

0+