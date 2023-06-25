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НовостиСпорт25 июня 2023 13:17

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев перешел в ФК «Ленинградец»

Об этом сообщил журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале
Игорь КОПЫТОВ
Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев перешел в ФК «Ленинградец»

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев перешел в ФК «Ленинградец»

Фото: материалы пресс-служб

Максим Беляев с большой долей вероятности подпишет контракт с новым клубом. Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков знает 31-летнего центрбека по совместной работе в «Арсенале».

Как известно, в минувшем сезоне Беляев не провел за «канониров» ни одного матча. Таково было решение руководства «Арсенала», которое хотело, чтобы футболист пошел на понижение стоимости контракта, как другие игроки, но тот отказался. В итоге тренировался со второй командой, но так ни разу на поле не вышел.