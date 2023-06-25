Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев перешел в ФК «Ленинградец» Фото: материалы пресс-служб

Максим Беляев с большой долей вероятности подпишет контракт с новым клубом. Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков знает 31-летнего центрбека по совместной работе в «Арсенале».

Как известно, в минувшем сезоне Беляев не провел за «канониров» ни одного матча. Таково было решение руководства «Арсенала», которое хотело, чтобы футболист пошел на понижение стоимости контракта, как другие игроки, но тот отказался. В итоге тренировался со второй командой, но так ни разу на поле не вышел.