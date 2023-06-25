Под Тулой два человека погибли в ДТП из-за выскочившего на дорогу лося Фото: соцсети

В 22:20 пятницы, 23 июня, на 16-м километре автодороги «Тула - Белев» произошла авария с участием автомобиля Skoda и Mitsubishi.

25-летний молодой человек за рулем Skoda наехал на лося. Следом в него влетел Mitsubishi, которым управлял 62-летний мужчина. После этого Skoda наехала врезалась в «отбойник».

В результате ДТП водитель Mitsubishi был госпитализирован. Водитель и 58-летняя пассажирка Skoda скончались на месте.