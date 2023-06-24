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НовостиОбщество24 июня 2023 14:56

На проспекте Ленина в Туле вновь изменится схема движения

Связано это с продолжением ремонтных работ
Игорь КОПЫТОВ
На проспекте Ленина в Туле вновь изменится схема движения

На проспекте Ленина в Туле вновь изменится схема движения

Фото: материалы пресс-служб

В ночь с 25 на 26 июня запланирован переход на нечетную сторону проспекта Ленина на участке от ул. Болдина до ул. Шевченко в связи с фрезерованием асфальтобетонного покрытия под устройство АГБС на данном участке.

Будет также организована перестановка водоналивных блоков и технических средств организации дорожного движения.

Движение транспортных средств будет осуществляться по осевой части и четной стороне проспекта Ленина.