На проспекте Ленина в Туле вновь изменится схема движения Фото: материалы пресс-служб

В ночь с 25 на 26 июня запланирован переход на нечетную сторону проспекта Ленина на участке от ул. Болдина до ул. Шевченко в связи с фрезерованием асфальтобетонного покрытия под устройство АГБС на данном участке.

Будет также организована перестановка водоналивных блоков и технических средств организации дорожного движения.

Движение транспортных средств будет осуществляться по осевой части и четной стороне проспекта Ленина.