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НовостиЗвезды24 июня 2023 13:47

Туляков приглашают на традиционное «Этно-Party» в Тульском областном краеведческом музее

Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня молодежи
Игорь КОПЫТОВ
Туляков приглашают на традиционное «Этно-Party» в Тульском областном краеведческом музее

Туляков приглашают на традиционное «Этно-Party» в Тульском областном краеведческом музее

Фото: соцсети

В этом году на Этно-Party всех вновь порадуют цыганскими танцами. Ученики студии танца BohoDance представят зажигательные номера в честь своего 7 летия.

В программе - уже известные и полюбившиеся всем цыганские танцы, а также новые танцы, созданные в этом году. В концерте примут участие как постоянные ученицы коллектива, занимающиеся в студии более 5 лет, так и начинающие исполнители.

Начало «Этно-Party» в 18:30.

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