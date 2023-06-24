Туляков приглашают на традиционное «Этно-Party» в Тульском областном краеведческом музее
Фото: соцсети
В этом году на Этно-Party всех вновь порадуют цыганскими танцами. Ученики студии танца BohoDance представят зажигательные номера в честь своего 7 летия.
В программе - уже известные и полюбившиеся всем цыганские танцы, а также новые танцы, созданные в этом году. В концерте примут участие как постоянные ученицы коллектива, занимающиеся в студии более 5 лет, так и начинающие исполнители.
Начало «Этно-Party» в 18:30.
6+