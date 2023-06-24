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НовостиОбщество24 июня 2023 12:32

25 июня два отделения МРЭО в Тульской области не будут работать

Связано это с проведением технического обслуживания работ в центре обработки данных
Игорь КОПЫТОВ
25 июня два отделения МРЭО в Тульской области не будут работать

25 июня два отделения МРЭО в Тульской области не будут работать

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В воскресенье, 25 июня, планируется проведение технических работ в центре обработки данных МВД России. В рамках данных работ будет приостановлена работоспособность федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В связи с этим предоставление государственных услуг в отделениях №7 (г. Донской) и №12 (г. Щекино) МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области осуществляться не будет.

С 26 июня 2023 года МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области продолжат свою работу в штатном режиме.