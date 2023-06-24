Облачно с прояснениями и без дождя: прогноз погоды в Туле на 24 июня Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Столбики термометров днем, 24 июня поднимутся до +25 градусов. Ветер северо-западный, переходящий в северный, со скоростью 3,7 — 3,8 м/с. Влажность будет нарастать в течение всего дня — если с утра она буде на уровне 54%, то к вечеру — уже 88%. Атмосферное давление также будет увеличиваться с 741 до 711 мм рт. ст.

К ночи похолодает до +13 градусов. Ветер будет почти штилевой — до 2,3 метров в секунду. Так же без осадков.