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НовостиПроисшествия23 июня 2023 15:00

В Новомосковске 34-летний мужчина украл велосипед из подъезда многоквартирного дома

Сотрудники полиции задержали злоумышленника
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске 34-летний мужчина украл велосипед из подъезда многоквартирного дома

В Новомосковске 34-летний мужчина украл велосипед из подъезда многоквартирного дома

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже велосипеда, оставленного без присмотра в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный 34-летний житель Московской области, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Похищенное обнаружено и изъято.