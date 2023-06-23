В Новомосковске 34-летний мужчина украл велосипед из подъезда многоквартирного дома Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже велосипеда, оставленного без присмотра в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался безработный 34-летний житель Московской области, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Похищенное обнаружено и изъято.