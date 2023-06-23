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НовостиОбщество23 июня 2023 14:37

В Волоском районе отремонтировали автомобильные дороги после вмешательства прокуратуры

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности
Михаил КОРЕНЮГИН
В Волоском районе отремонтировали автомобильные дороги после вмешательства прокуратуры

В Волоском районе отремонтировали автомобильные дороги после вмешательства прокуратуры

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура провела проверку исполнения органом местного самоуправления законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Воловском районе Тульской области.

Установлено, что администрация муниципального образования не поддерживала хорошее состояние улиц Ленина и Хрунова в поселке Волово. Это привело к появлению выбоин и ям, что создавало угрозу безопасности дорожного движения.

По представлению прокурора района автомобильные дороги привели в соответствие с нормативными требованиями. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности